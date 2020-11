Apenas um positivo de Covid-19 em quase 800 provas no Japão

Ao contrário da maioria das modalidades, o atletismo ainda não conheceu uma verdadeira retoma da atividade na maior parte dos países, mas do Japão chegam agora dados bastante animadores que podem dar um impulso para a mudança dessa tendência. País que foi dos primeiros a ser afetado pela pandemia da Covid-19, o Japão regressou às provas em julho e de lá para cá a federação local já levou a cabo praticamente 800 competições, tendo apenas sido reportado um caso positivo ao novo coronavírus no decurso dos testes posteriores.





Dados bastante interessantes, especialmente se tivermos em conta que nessas oito centenas de provas, desde a pista à estrada, estiveram presentes um total de quase 700 mil pessoas, entre atletas (571 mil) e árbitros (98 mil). Outro indicador em claro contraste com Portugal e outros países europeus é o facto de 300 dessas provas terem sido já disputadas com a presença de público, sempre seguindo medidas de prevenção bastante apertadas. Entre elas figuram também as limitações nas cerimónias de abertura e entrega de medalhas, mas também o uso obrigatório de máscara por parte dos elementos da organização.