Apresentada t-shirt oficial da EDP Meia Maratona de Lisboa

O Maratona Clube de Portugal mostrou esta terça-feira a t-shirt oficial da próxima edição da EDP Meia Maratona de Lisboa e da Vodafone 10K, as suas primeiras provas de 2023, com data marcada para 12 de março. Da marca espanhola Luanvi, a camisola técnica apresenta um design alusivo à cidade de Lisboa, com uma referência visual à Ponte 25 de Abril, o grande ex-líbris da corrida.As inscrições, refira-se, ainda estão abertas e a perspetiva é que esgotem muito em breve.