Depois de ter sido a marca de equipamento técnico da Meia e Maratona de Lisboa, a espanhola Luanvi volta a estar associada a uma prova organizada pelo Maratona Clube de Portugal. Trata-se do Grande Prémio de Natal, uma prova já tradicional do calendário nacional e que este ano contará com uma camisola totalmente alusiva à quadra natalícia.





O Grande Prémio de Natal, refira-se, irá correr-se a 15 de dezembro, a partir das 11 horas.