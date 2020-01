Armada etíope desafia Kipchoge na Maratona de Londres

Um dia depois de ter anunciado os primeiros nomes da elite feminina, a Maratona de Londres anunciou esta terça-feira alguns dos atletas masculinos que irão apresentar-se à partida na tentativa de derrotar Eliud Kipchoge (confirmado já há várias semanas), numa lista na qual se destacam os etíopes Mosinet Geremew e Mule Wasihun. Por confirmar fica apenas a entrada do também etíope Kenenisa Bekele, um nome há muito esperado para travar um duelo titânico com Kipchoge.





Com a adição de Geremew (2:02:55 de recorde pessoal) e Wasihun (2:03:16), Londres garante a presença dos três atletas que marcaram presença do pódio no ano passado, todos com a promessa de saírem forte ao ataque de um novo recorde do percurso (e quem sabe do Mundo). Para lá deste trio, estão também confirmados os nomes de Tamirat Tola (2:04.06), Marius Kipserem (2:04.11) e Shura Kitata (2:04.49).No que a não-africanos diz respeito, foram já anunciados o norueguês Sondre Moen (2:05.48), o italiano Yassine Rachik (2:08.05) e o australiano Jack Rayner (2:11.06).Eliud Kipchoge (Quénia), 2:01.39 de recorde pessoalMosinet Geremew (Etiópia), 2:02.55Mule Wasihun (Etiópia), 2:03.16Tamirat Tola (Etiópia), 2:04.06Marius Kipserem (Quénia), 2:04.11Shura Kitata (Etiópia), 2:04.49Vincent Kipchumba (Quénia), 2:05.09Sondre Moen (Noruega), 2:05.48Gideon Kipketer (Quénia), 2:05.51Yassine Rachik (Itália), 2:08.05Jack Rayner (Austrália), 2:11.06