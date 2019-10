As dicas da nutricionista: multivitamínicos são necessários?

O objetivo da toma de um multivitamínico consiste no auxilio da reposição diária de vitaminas e minerais no corpo, não substituindo uma alimentação equilibrada e variada obtida através da alimentação.

Existindo imensas formas de multivitamínicos (desde comprimidos, gomas mastigáveis, pós, líquidos e as mais conhecidas cápsulas) e de marcas para saber se precisa de tomar um multivitamínico deve, em primeiro lugar, aconselhar-se com o seu médico ou nutricionista, dado que só um profissional o conseguirá melhor aconselhar.

Ainda assim, enumeramos algumas razões que podem justificar a toma de um multivitamínico.

1 – Necessário para a atividade física. Se pratica algum tipo de atividade física, deve saber que para a contração muscular, o seu organismo necessita de mais cálcio, magnésio e potássio. Ainda que a alimentação nos forneça todos estes componentes destaca-se o auxílio de um multivitamínico para o fornecimento dos mesmos.

2 – Promoção de um envelhecimento saudável. À medida que envelhecemos, não só a dificuldade de absorver nutrientes é maior, como as necessidades nutricionais individuais aumentam. É aqui que o multivitamínico é fundamental ajudando a compensar estas perdas.

3 – Aumento de imunidade. As vitaminas C, D e E presentes num multivitamínico são essenciais para fortalecer o sistema imunológico, aumentar a saciedade e reduzir os sintomas alérgicos, respectivamente.

4- Bom para o seu coração. A saúde cardíaca e as doenças cardiovasculares afetam uma elevada percentagem de pessoas no nosso país. Ainda que o multivitamínico não tenha a capacidade de curar qualquer doença associada ao coração, destacam-se estudos que referem que as vitaminas B1, B2, B6, potássio, B3 e, outros como, Coenzima Q10 (CoQ10) e magnésio tem um especial papel na saúde cardiovascular.

5 – Importante para a saúde ocular. Vitaminas como a A,C, E e B3 são essenciais para a saúde ocular. Estas combinadas com zeaxantina (carotenóide com elevada capacidade antioxidante presente na mácula do olho humano) e a luteína (igualmente um carotenóide com propriedades interligadas à zeazantina) mostram, em estudos, reduzir o risco de degeneração macular.

6 – Pele e cabelo saudáveis. Sim! Tudo o que as senhoras mais querem. Mas de facto, é verdade! Uma recente pesquisa refere a necessidade da toma de vitaminas A,C, E e CoQ10 para uma pele mais saudável e para um cabelo mais saudável a niacina (vitamina B3), bioteina e vitamina C.

7 – Bem-estar geral. Esta é provavelmente uma das características mais conhecidas de um multivitamínico. A toma de um multivitamínico fornece-lhe um aumento dos níveis de energia, uma sensação de bem-estar e uma diminuição do stress e ansiedade. No dia-a-dia de hoje será esta a melhor indicação que podemos ouvir!

Bem, multivitamínicos existem muitos e sim, vamos aconselhar-lhe um!

Conhece o multivitamínico da marca GoldHealth Nutrition? Constituído por 24 componentes possui 13 tipos de vitaminas e 11 tipos de minerais numa só cápsula, que ajuda a fornecer nutrientes essenciais para o corpo de uma forma muito fácil.

Mas já sabe... em caso de consulte o seu médico ou nutricionista!

Catarina Pires de Carvalho (Nutricionista)