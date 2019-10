As dicas de Ricardo Ribas para quem vai correr a Maratona de Lisboa

Este domingo é dia de mais uma edição da Maratona de Lisboa, uma prova que como habitualmente irá reunir milhares de corredores na zona junto ao rio Tejo e para a qual durante os últimos meses certamente todos os atletas se prepararam da melhor forma para que nada falhasse no dia da verdade.Ainda assim, e como sabemos que esta semana prévia e os dias anteriores à prova são pródigos em nervos e momentos de indecisão,preparou para si, em conjunto com o treinador e antigo atleta olímpico Ricardo Ribas, um pequeno guia daquilo que deve fazer nestes derradeiros dias antes do dia da verdade."Primeiro tem de ter muito em atenção àquilo que treinou e para que ritmo andou a treinar. Não é ir com expectativas para correr para 3:30, tendo a noção de que treinou para 3:45. Isso é o principal, pois pelo que tenho visto esse é um dos principais erros que as pessoas cometem, pois não têm noção do que treinaram, escondendo-se atrás de uma marca que não está ao seu objetivo naquele momento. Há que ser realista.""Assim que ficam a faltar 18 dias para a prova costumo dizer simplesmente 'quem treinou, treinou; quem não treinou, já não vale a pena treinar mais, porque é para estragar'. Na semana anterior, então, é treinar de forma calma, recuperar e dar alguns estímulos ao corpo. Por exemplo, quatro dias antes da prova, fazer dois a três quilómetros ao ritmo que pretendem fazer a maratona e pouco mais. Depois é descansar, recuperar, correr 30 a 40 minutos diariamente de forma calma""Os hábitos cumpridos na preparação têm de se manter. Porque se vamos dar algo de diferente nos dias antes, o corpo não vai estar habituado a essa informação. O nosso corpo esteve três a quatro meses a ser habituado de uma forma, se mudamos isso, ele não se vai adaptar""No dia anterior o ideal é descansar. Quem quer viver o espírito da feira pode fazê-lo, mas tudo tem um limite, porque isso vai afetar o cansaço. Quando não se está habituado a fazer uma caminhada longa no dia a dia, se o fizer antes da maratona também pode pagar caro no dia a seguir""No dia da prova, convém tomar-se o pequeno almoço três horas e meia antes, porque com os nervos e ansiedade pode demorar um pouco mais a digestão. Depois, uma hora antes da partida podem comer uma barra, um pedaço de fruta ou um gel. Mas sempre coisas a que estejam habituados. Nada de novo!""O essencial é hidratar e ingerir hidratos de carbono o máximo que puder. Sou apologista, e faço questão de o dizer, de que devemos começar logo a beber água. Não é porque chegamos ao primeiro ponto de abastecimento sem sede que não devemos beber. Mesmo sem sede, devemos pegar a garrafa e beber algo. Porque numa maratona quando nos dá a sede o estrago já está totalmente feito e já não há volta a dar. Isso aplica-se também à fome. Se há fome ou sede, nesse momento as células já estão a dizer ao corpo que está tudo em alarme, que está a faltar alguma coisa. Quando esse ponto chega já vai correr mal""Na minha opinião devem fazer meia hora a quarenta minutos de corrida calma. Porque demos uma carga tão grande ao corpo... Esteve a trabalhar para aquele dia durante tanto tempo, recebeu uma informação tão grande, e se deixamos de fazer alguma coisa fica sem perceber o que se passa. Deve também hidratar-se e comer bem, claro! Se o fizer mais, rapidamente consegue recuperar o corpo."