As propostas da Hoka One One para o natal

A um mês do Natal, a Hoka One One apresentou esta semana as suas sugestões tendo em vista a quadra festiva, sugerindo cinco modelos como presentes ideais a dar àquele seu amigo corredor. Desde a estrada ao trail, passando pelos modelos mais rápidos aos de maior amortecimento, a oferta da marca francesa cobre de tudo um pouco.No que ao trail diz respeito a proposta passa pelo, o modelo de referência da Hoka para a luta nos terrenos mais sinuosos, numa quarta versão que se destaca pela durabilidade e respirabilidade e que tem um preço de venda recomendado de 140 euros. Pesam 306 gramas e estão disponíveis em três cores.Continuando nos caminhos mais sinuosos, a Hoka One One propõe também o, uma bota de caminhada pela montanha que se destaca pelas suas características impermeáveis, algo que se torna fulcral para aqueles passeios que podem ser 'tramados' pelo mau tempo. Disponível em três cores e com 425 gramas, as Sky Toa estão à venda por 185 euros.Passando para as luta da estrada, a mais recente aposta da Hoka é o, o primeiro modelo com placa de fibra de carbono na meia-sola e que é um modelo idealizado especificamente para o dia das provas, onde o objetivo é ir buscar os recordes e as melhores performances. Aqui, ao contrário das restantes marcas, o preço é bem menos 'agressivo' - 180 euros, numas sapatilhas com 246 gramas e 5mm de drop.Para lá deste Carbon X, e com um preço mais simpático surge o(120€), um modelo já testado pore que se destaca pelo seu incrível amortecimento, pese embora ser leve (218g).A finalizar, um clássico: o. Com 266 gramas e um drop de 5mm, este 'best seller' da marca francesa, com um preço de 140 euros, destaca-se pelo seu incrível amortecimento, ideal para quem quer enfrentar as longas distâncias sem ter problemas inesperados.