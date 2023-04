ASICS abre centro de treinos para atletas em Font Romeu

Localidade francesa escolhida por vários atletas de topo para fazerem os seus estágios de altitude tendo em vista as principais competições, Font Romeu foi escolhida pela ASICS para montar o seu primeiro centro de estágios exclusivo em solo europeu. Denominado Chojo Camp Europa, este centro tem lotação para 20 atletas e irá servir em sistema de rotatividade para que os principais nomes da marca se preparem para os Mundiais deste ano, em Budapeste, ou para os Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris. O centro de treinos, gerido por Dave Klink, tem pista de atletismo totalmente nova, uma câmara de hipoxia, ginásio e ainda piscina.Nota final para a origem do nome 'Chojo', que diz respeito a uma expressão muito usada pelo fundador da ASICS, Kihachiro Onitsuka. A palavra traduz-se do japonês para "esforçar-se para o recorde", o que se reflete na abordagem da ASICS para inovações de produto e serviços.