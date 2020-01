A ASICS abriu esta quarta-feira o processo de candidaturas ao programa ASICS FrontRunner, o qual permitirá a vários atletas amadores serem a cara da conceituada marca japonesa para o nosso país, tendo como missão principal transmitir ao público português os valores da mesma, nomeadamente o "Sound mind Sound Body".





No âmbito deste programa, os candidatos habilitam-se a entrar num grupo de atletas de todo o Mundo, no qual estão previstos vários benefícios, desde o apoio a nível de material como a possível entrada em certas provas, isto para lá da presença em eventos especiais e exclusivos realizados pelo grupo.O processo de candidatura decorre no site criado para o efeito e as inscrições estão abertas até 9 de fevereiro.