Marca desportiva mais famosa do Japão, e uma das mais conceituadas a nível global, a ASICS decidiu assinalar a realização dos Jogos Olímpicos deste ano, que se realizam precisamente na sua terra mãe, com o lançamento de uma coleção especial, na qual estão bem presentes as cores e tradições do país.





O 'running' é a grande aposta desta coleção, com sapatilhas e peças têxtil inspiradas nos Jogos Olímpicos, mas há também espaço para visuais mais casuais, com um dos maiores destaques a ser o lançamento de modelos 'retro' das sapatilhas mais bem sucedidas da marca, como por exemplo as Kayano.Tudo para ver nas fotos acima.