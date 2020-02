ASICS apresenta EvoRide em treino especial em Lisboa

Mais recente modelo lançado no mercado pela ASICS, o EvoRide será este sábado a estrela principal em mais um treino dinamizado pela loja da marca japonesa no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Com arranque marcado para as 10 horas (o ponto de encontro será meia hora antes), o treino permitirá aos presentes ficara conhecer todas as novidades deste novo lançamento da ASICS e também testar um outro modelo da mesma família, o GlideRide. Para lá destes aliciantes, o treino contará também com a presença da marca desportiva Gold Nutrition.





As inscrições podem ser feitas no site criado para o efeito