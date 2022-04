ASICS apresenta série MetaSpeed renovada

Depois de no ano passado se ter lançado em definitivo à batalha das sapatilhas com placas de fibra de carbono - as Metaracer foram um aquecimento... -, a ASICS renovou a aposta e apresentou este sábado, em Málaga, o modelo com o qual pretende assumir em definitivo o comando neste particular. Uma vez mais, tal como em 2021, a marca japonesa continua a apresentar duas sapatilhas distintas nesta nova evolução - Sky e Edge -, acrescentando ao nome apenas o '+'. Porque, pelas promessas feitas, estes dois modelos têm mais praticamente... tudo.A começar pelo peso, com um ganho relativo de algumas gramas (as Sky passam de 200 para 205 e as Edge de 190 para 210). Não é muito, mas os números não mentem. E o que não mente é também a transformação vísivel na configuração das sapatilhas.Especialmente pela mudança da colocação da placa de fibra de carbono. Nas Sky+ está posicionada mais acima e menos curva; já nas Edge está mais abaixo, mais perto do solo. De acordo com os dados apresentados, as Sky+ têm 4% mais de espuma FF Blast Turbo, ao passo que as Edge contam com um aumento de 16% nessa mesma espuma. No caso das Edge é isso que acaba por justificar uma altura superior de meia-sola (39mm/31mm), mas também oferecerá aos corredores um aumento bastante interessante de amortecimento.No que à parte superior diz respeito, a ASICS fala num upper com maior capacidade para acomodar o pé e ainda uma malha com mais respirabilidade e conforto.Relativamente ao preço, é apontado que continuará a ser 250 euros, sendo que o arranque da venda ao público está marcado para junho.