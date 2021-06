ASICS assinala Global Running Day com iniciativa especial

A ASICS assinalou o Global Running Day - o dia global da corrida - com o lançamento de uma campanha e uma aplicação especial, que tem como propósito perceber e reforçar os efeitos que o desporto tem no bem estar mental das pessoas. Para lá desta iniciativa, a marca japonesa apresenta igualmente a 23.ª versão do GEL-CUMULUS, um modelo que tem feito sucesso ano após ano.





Relativamente à aplicação especial, trata-se da Mind Uplifter, que através de uma tecnologia de scanner facial, mas também da recolhas de dados básicos de informação, permite perceber o impacto do desporto em 10 métricas emocionais e cognitivas - incluindo a confiança, positividade, a calma e a concentração. Todos os dados serão armazenados e integrados num estado global, que servirá posteriormente para que seja criado um World Uplift Map dinâmico e interativo, um mapa que quantificará o impacto positivo que o desporto está a ter no humor coletivo das cidades, países e no mundo como um todo.E a iniciativa não se fica por aqui. A ASICS desafia ainda os corredores a partilharem nas redes sociais as suas corridas e os resultados da ferramenta com a hashtag #UpliftingMinds, propondo-se a doar fundos para a organização de caridade de saúde mental Mind e, assim, ajudar a proporcionar serviços às pessoas que sofrem problemas de saúde mental.1. Visitarpara captar o Mind Uplift.2. Digitalizar a cara para se ler o estado emocional.3. Responder às perguntas desenvolvidas cientificamente para medir a função cerebral.4. Completar pelo menos 20 minutos de exercício para 'elevar' a mente.5. Repetir os passos 2 e 36. Obter os resultados do Mind Uplift e partilhar nas redes sociais com a #UpliftingMinds7. A partir de 1 de julho será possível ver como os resultados contribuíram para o World Uplift Map