ASICS continua renovação com as novas Cumulus

Modelo tradicional da ASICS, conforme bem atesta o facto de ter chegado à sua 22.ª versão, o Cumulus é a mais recente novidade apresentada pela marca japonesa. Já à venda no nosso país, as Cumulus 22 aparecem bem mais leves e com visual renovado, procurando seguir a tendência dos modelos este ano lançados pela ASICS.





Destinadas para corredores de pisada neutra e para treinos diários, as Cumulus 22 contam com um 'upper' melhorado, mercê da aplicação de uma malha de impressão 3D que fornece maior suporte, conforto e respirabilidade, apresentam também uma nova versão da espuma FlyteFoamPropel e ainda cápsulas de gel na zona dianteira e traseira. A sola AHAR promete uma boa durabilidade e também uma melhor tração, mercê da colocação de novos pontos de flexão.À venda por 140 euros nas lojas físicas e online, as Cumulus 22 contam com um drop de 10 mm (31/21), mas a maior novidade está mesmo no peso, que no modelo masculino está nos 261 gramas, contra os 323 do modelo 21.