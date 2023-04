ASICS dá nova cor a modelos icónicos com a coleção Nagino

A ASICS lançou no início desta semana uma campanha global focada nos desafios enfrentados e superados pelas mulheres, com a apresentação da novíssima coleção Nagino. A campanha foi desenvolvida como resposta ao Índice do Estado da Mente da ASICS 2022, que revelou que globalmente as mulheres têm tendência a fazerem menos exercício que os homens, e em resultado disso, têm um estado de mente mais em baixo.Desta nova coleção, que tem como propósito claro atender às necessidades especifícas das mulheres, fazem parte vários produtos têxteis, mas também novas cores para as sapatilhas GEL-Nimbus 25, Novablast 3 e GT-2000 11.