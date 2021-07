ASICS Evoride 2: versatilidade em toda a linha

Um dos pontos mais interessantes em fazer análises de sapatilhas passa pela comparação que podemos fazer entre os modelos ano após ano, nomeadamente naqueles que contam com habituais evoluções. Um desses exemplos, ainda que com uma história bastante curta, é o EvoRide, que em 2021 chega à sua segunda versão e com muitas novidades a reportar.





O EvoRide 2 chega renovado, mais leve, algo mais baixo a nível de perfil e, pela comparação com o 1, está efetivamente melhor. São menos 25 gramas (aproximadamente), o que na sensação de corrida, especialmente a níveis mais rápidos, se sente de forma notória, isto numa sapatilha que mantém um drop de 5mm, agora com 26/21, contra os 28/23 do modelo anterior.Essa diferença ligeira nos números torna também a sensação de corrida bem mais natural, com aquele sentir do solo mais 'próximo' ao pé que tantos corredores apreciam. Na corrida podemos sentir também uma resposta a cada passada mais suave, com o conforto típico de um modelo de treino diário, mas que aqui nos responde de uma forma distinta quando aplicamos um pouco mais de velocidade. Tudo por conta da tecnologia Guidesole, que através de uma forma curva no desenho da meia-sola quase nos faz a instintivamente correr algo mais rápido e, com uma postura correta quase 'forçada', nos permite também economizar energia e poupar as pernas.Como falamos acima, este EvoRide 2 é um modelo de treino diário, mas que deve ser encaixado nos dias em que temos de adicionar um pouco mais de velocidade, sejam curtos ou algo mais longos. Se a aposta for para um treino acima da meia maratona, por exemplo, aí entrará em cena em força a nova espuma de meia sola (que passa a ser FlyteFoam Propel), que neste modelo oferece um pouco mais de amortecimento e menos retorno de energia. Mas sem que isso nos tire ritmo e um retorno global, já que a economia de peso no total da sapatilha acaba por compensar.A zona superior, construída com pelo menos 20% de materiais reciclados, está um pouco mais respirável do que a versão original, o interior é acolchoado, a zona do calcanhar é bem reforçada e também confortável e a língua está algo mais fina, mas generosamente recheada de material acolchoado. Os cordões seguem a aposta recente num minimalismo claro para poupar peso e aqui não há como condenar ou apontar defeitos. Os cordões são para apertar as sapatilhas e aí... nota 10! Relativamente ao tamanho, algo que a ASICS tem andado um pouco 'às aranhas', este EvoRide 2 parece marcar um retorno à normalidade, porque está claramente no ponto quanto ao que habitualmente utilizamos.Por fim, a sola passa a ser com a borracha AHAR+, que segundo as análises da ASICS dá três vezes mais tração do que a borracha anterior, a original AHAR. O desenho da zona da sola é totalmente distinto do modelo 1, apresentando mais zonas cobertas com borracha injetada e isso, em teoria, garante já mais durabilidade.Balanço feito, o EvoRide 2 é efetivamente uma evolução no sentido certo. É versátil como o modelo original, mas consegue ser ainda mais eficaz nesse particular, especialmente pelo seu menor peso, uma sensação ligeiramente maior de amortecimento e até pelo próprio conforto quando as calçamos.