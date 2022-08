ASICS Evoride 3: mais leve, mais agressivo, mais alegre

Poucos são os modelos que tivemos a possibilidade de testar todas as suas versões, mas quando isso acontece é de aproveitar, porque nos dá uma total noção das evoluções de cada versão. É isso que sucede com as Evoride, um modelo que já tínhamos testado na sua primeira e segunda versões. A terceira chegou e confirmou que o 'Evo' de nome também se alinha com a tendência da própria sapatilha: em evolução constante.O primeiro ponto de evolução é o peso. E que diferença! Pegando nos dados fornecidos pela marca, dos 258 gramas do original, aos 232g do segundo... chegando aos 215g no modelo mais recente. Aqui, como é lógico, menos peso é naturalmente algo que os corredores agradecem, especialmente quando o resto do 'pacote' apresenta uma qualidade de elevado nível. O que é o caso.As Evoride 3 continuam a ser um daily trainer rápido, que na sua nova versão aparentam estar mais agressivas. O que as torna uma opção praticamente perfeita para colocar nos pés quando o treino do dia obriga a colocar alguma velocidade nas pernas. Isso é conseguido por conta não só do perfil da sapatilha - por conta da tecnologia Guidesole -, que ao ritmo certo (com a passada mais correta) nos impulsiona para a frente e, para lá de nos permitir correr rápido, dá também uma corrida bastante alegre, mas também pela própria leveza da sapatilhas. Por outro lado, a meia sola deixa de ser tão rigída como a dos modelos anteriores, ainda que possa para alguns corredores ser agressiva (a mais), como dissemos acima.Nota ainda para o drop, que continua a ser de 5mm, agora com 32mm/27mm de desnível. Olhando ao modelo 2, a diferença é bastante clara, já que ganha um total de 6mm na altura tota, passando dos 26mm/21mm para estes 32/27. O que não deixa de ser interessante tendo em conta o corpo de peso incrível que foi conseguido.A zona superior está bem mais suave e confortável, ainda que a sua forma seja algo estreita. Não é o nosso caso caso, mas pode efetivamente haver casos de corredores que terão problema em ter alguma dificuldade a movimentar os dedos dos pés. Um ponto interessante é o facto de a adaptação às sapatilhas ser bastante curta, sendo praticamente feita no imediato. É mesmo um modelo indicado para o chamado "calçar as sapatilhas e começar a correr". Assim, sem meias medidas - mas com meias calçadas, claro! Relativamente à respirabilidade, as Evoride 3 aparentam estar bem ventiladas, mercê da malha bastante fina (de dupla camada) com algumas 'entradas de ar' que temos nesta zona superior.O único ponto que podemos apontar como negativo é mesmo o encaixe do calcanhar, que nos parece algo solto. Temos muita zona acolchoada e o conforto é extremo, mas poderemos eventualmente necessitar de utilizar o furo extra para prender bem o pé e impedir surpresas de última hora.Descendo até à sola, o design é relativamente similar aos dois modelos anteriores, com uma boa zona de borracha injetada. Temos apenas uma pequena área sem proteção nas zonas laterais, o que garante, em teoria uma boa durabilidade. E isso torna as Evoride 3 (ainda mais) uma opção a ter em conta quando houver necessidade de apostar num daily trainer rápido. À venda por 130 euros, com tantos atributos positivos, é realmente uma opção a ter em conta. Especialmente porque a durabilidade parece estar no ponto.