ASICS fecha o ano com o lançamento das Nimbus 23

2020 pode ter sido um ano muito especial e diferente do habitual, mas há tradições que continuam bem vivas. Depois de já ter lançado no mercado as novas versões dos já lendários Gel-Kayano ou dos GT-2000, a ASICS fecha o ano com mais um lançamento de um dos seus modelos de maior sucesso, o Nimbus. Agora na sua 23.ª versão, este modelo destina-se à longa distância e tem no conforto o seu principal atributo, ainda que não sejam esquecidos os aspetos do desempenho, proteção, absorção do impacto e estabilidade.





Com, as Nimbus 23 têm como novidade em relação à versão anterior a introdução de tecnologias específicas de género, o que torna a experiência totalmente distinta ao utilizar a versão de homem ou a versão de mulher.Por exemplo, a versão feminina incorpora uma tecnologia 3D SPACE CONSTRUCTION num formato redesenhado - ao longo de toda a meia-sola -, com a promessa de uma aterragem mais suave e uma capacidade de compressão e reatividade superiores. Por outro lado, a tal diferença de drop em 3mm deve-se essencialmente à tecnologia PLUS 3, ali colocada para aliviar a tensão no tendão de Aquiles, ao passo que o dispositivo TRUSSTIC tem também versões distintas e ajuda a criar uma transição suave.Além destas diferenças entre o modelo masculino e feminino, as Nimbus 23 contam ainda com uma cápsula de GEL na meia-sola e ainda a já famosa tecnologia FLYTEFOAM Propel, ali colocada para oferecer um amortecimento mais leve e superior. Na zona superior, o chamado 'upper', a ASICS aplicou uma malha mais suave, que garante flexibilidade, conforto e respirabilidade.À venda desde o início de dezembro nas lojas nacionais, as Nimbus 23 têm um preço de lançamento de €180.