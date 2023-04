ASICS GEL-Cumulus 25: a renovação de mais clássico

Depois da verdadeira revolução que operou nas GEL-Nimbus 25 , a ASICS voltou a surpreender os seus fãs mais incondicionais, agora para transformar por completo o GEL-Cumulus 25. Tal como nas Nimbus, as novas Cumulus aparecem totalmente renovadas do ponto de vista visual, mas acima de tudo em termos de sensações de corrida. É verdadeiramente um passo em frente rumo àquilo que cada vez mais corredores procuram nesta fase. As Cumulus 25 continuam a ser umas sapatilhas voltadas para corridas de média e longa distância, mas agora com o atributo de serem capazes de render a ritmos mais rápidos sem perder o amortecimento.O primeiro ponto a destacar como positivo é desde logo o incrível corte de peso. Das 286 gramas do modelo 24, as novas Cumulus descem às 251g, o que, naturalmente, se notará na hora de correr. O mais impressionante de tudo é o facto da ASICS ter conseguido este corte radical de peso mesmo numas sapatilhas que ficaram mais altas e ganharam um perfil de (aparente) maximalismo. Afinal de contas, as Cumulus 25 passam a ter 28mm/20mm contra os 24mm/16mm das 24 - são mais 4 mm. E quando dizemos aparente maximalismo é porque, como os números mostram, esta nova evolução nem está assim tão alta quanto isso. Parece... mas não!Mas como conseguiu a ASICS reduzir de forma tão drástica o peso e, mesmo assim, dar altura e, acima de tudo, mais amortecimento às Cumulus 25? A mudança principal reside na espuma que foi inserida na meia sola, a nova FlyteFoam Blast+, que para lá de mais responsiva em relação ao composto original, é também mais leve. Além da incorporação da nova espuma, neste modelo está também presente uma cápsula de Pure Gel, que tinha sido introduzido pela primeira vez nas Nimbus 25. Aliados, a espuma de meia sola e a cápsula de gel acabam por transformar por completo a nossa sensação de corrida, tornando-a bem mais alegre em comparação com o modelo anterior e capaz de render em ritmos mais fortes sem tanto esforço.Outro pormenor de relevância passa pelo upper, que agora surge com uma malha jacquard. Isso faz com que o nosso pé fique envolvido na sapatilha de uma forma bem mais suave - até ao toque se nota essa maior suavidade -, mantendo uma boa dose de elastecidade para que os nossos dedos possam movimentar-se lá dentro. De referir ainda a aparente mais respirabilidade deste modelo, que na zona superior nos parece muito mais interessante do ponto de vista visual. Bem mais moderno e menos agarrado ao clássico da marca. Um pouco à imagem do que temos vistos nos últimos tempos, com utilização de cores mais vivas e dinâmicas.De resto, a sola apresenta novamente o composto mais avançado da ASICS, o AHAR+, que garante uma boa durabilidade e tração em todas as condições. Segundo as contas da marca, este composto oferece o triplo da durabilidade em comparação com o AHAR original. Ao longo do nosso teste não tivemos qualquer problema e, com cerca de 100 quilómetros feitos, o nível de desgaste por agora é praticamente nulo.O novo GEL-Cumulus 25 está já à venda no mercado nacional, com um preço de lançamento de 160 euros. Ligeiramente mais baixo do que as Nimbus 25, algo que se explica pela menor utilização de materiais Premium em comparação com o topo de gama - tem menos GEL, por exemplo -, mas que, mesmo assim, em nada diminuirá a experiência de corrida.