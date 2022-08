ASICS GEL-Kayano 29: um clássico que ganhou nova vida

Longe vai o tempo em que as sapatilhas GEL-Kayano da ASICS eram sinónimo de um modelo 'pesadão', apenas direcionadas para corredores com peso elevado e com uma necessidade superior de amortecimento, e com um design visto como demasiado clássico e até parado no tempo. A 29.ª versão, lançada este mês, vem agitar as águas e mostra que, depois de tantas inovações, a marca japonesa não quer ficar por aqui.É certo que continua a ser um modelo com um peso elevado, mas a verdade é que nova versão aparece abaixo da 'barreira psicológica' das 300 gramas - nas 299... -, algo que representa um 'corte' assinalável 10 gramas em comparação com o modelo anterior.Isto deve-se essencialmente à introdução da nova espuma Flytefoam Blast+, que em comparação com Flytefoam Blast original é ligeiramente mais leve e continua a ser bastante responsiva. Por outro lado, as mudanças notam-se também no perfil da sapatilha, que tem agora 25mm de altura no calcanhar, mais 2mm em relação às 28. O drop continua a ser o mesmo: 10mm. As Kayano 29 continuam a prometer um amortecimento e estabilidade superiores, agora com a introdução da tecnologia LITETRUSS, que segundo a ASICS tem como propósito melhorar a estabilidade da sapatilha.Na zona superior a marca japonesa coloca uma malha elástica projetada, feita de um material superior de suporte que ajuda a reduzir a necessidade de sobreposições tradicionais. Depois, na zona inferior, na sola, a ASICS coloca uma já habitual borracha de longa durabilidade, que promete facilmente passar dos 1000 quilómetros.As GEL-Kayano 29 já estão à venda em lojas e na plataforma online da marca, por um preço de 190€.