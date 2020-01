ASICS GlideRide: uma agradável surpresa

Depois do MetaRide, um modelo que nos agradou mas que deixou algum amargo de boca, especialmente por causa do preço de venda algo elevado (250€), a ASICS decidiu reforçar a sua aposta na gama Ride e, ao contrário daquilo que seria lógico, umas sapatilhas mais baratas tornaram-se, na verdade, bem melhores em comparação com o topo de gama. Parece contranatura, mas foi isso mesmo que sucedeu das MetaRide para as GlideRide...





Mais leves (320g para 265g) e com um drop 'normal' (5mm contra os 0mm do antecessor), as GlideRide não ficam nada atrás do topo de gama, dando ao corredor aquilo que prometem de início: uma boa proteção e suporte para abraçar os treinos e provas mais longas. É também uma escolha certeira para os treinos de rodagem, onde temos essencialmente de colocar quilómetros nas pernas sem castigar tanto as pernas como nos mais exigentes.Uma vez mais com um formato de sola inovador (o mesmo do MetaRide - em forma de 'barco'), as GlideRide contam com as tecnologias FlyteFoam e GEL na meia-sola, as quais trabalham em conjunto para dar o amortecimento necessário para as corridas longas e de recuperação, algo tão famoso e eficiente nos modelos da ASICS. E um dos aspetos mais interessantes é que, mesmo tendo esta dose bem grande de amortecimento, as GlideRide podem também ser utilizadas em treinos ou provas com algum ritmo, ainda que não sejam naturalmente um modelo a considerar para fazer intervalados ou provas rápidas.A fechar, um aspeto que lhe dá ainda mais 'vantagem' em relação ao MetaRide: o preço. É que, ao contrário do seu antecessor, que tem um preço de 250 euros, este modelo custa menos 90 euros, o que faz dele uma opção ao alcance de grande parte das carteiras, ao contrário do primeiro modelo...