ASICS já abriu candidaturas ao programa FrontRunner

Já está aberto o processo de candidaturas à equipa ASICS FrontRunner, a comunidade global de corrida promovida pela marca chinesa, que conta já com mais de 600 membros um pouco por todo o mundo. Para este ano, a ASICS quer adicionar mais 100 elementos ao total global e Portugal também será um dos países que conhecerá um aumento no número de elementos. Fundada em 2010, a equipa ASICS FrontRunner junta jovens a pessoas com mais idade, amadores a profissionais, corridores de estrada a trail, e tem como propósito unir também amantes da corrida em prol do lema da marca.O período de candidaturas está aberto até 5 de março, através do formulário de aplicação em www.asics.com/frontrunner.