ASICS Kayano 27 mantêm tradição

Num ano em que as marcas têm reduzido a apresentação de novos produtos – pelo menos no que ao mercado nacional diz respeito –, a Asics vai invertendo a tendência e continua bastante ativa nos novos lançamentos. O mais recente é um clássico da marca japonesa, as Kayano, que em 2020 aparecem nas lojas na versão 27.





Em linha com o legado que tem deixado, o novo modelo continua a ser um bólide de luxo para os corredores com peso médio/alto que procuram uma boa dose de amortecimento e estabilidade. Uma vez mais com drop de 10 mm e agora menos peso (309 g), os novos Kayano contam com uma zona superior melhorada, com maior flexibilidade e respirabilidade, mas os principais atributos estão na meia-sola, com duas tecnologias de amortecimento e ainda uma cápsula de GEL, que tornam este modelo uma escolha certa quando o plano passa por fazer longas distâncias ou simplesmente efetuar treinos de recuperação ou de rodagem.A sensação de conforto é sentida logo a partir do momento em que as calçamos e acompanha-nos ao longo de toda a nossa corrida. Mercê tanto do amortecimento habitual neste modelo, mas também pela utilização de materiais de topo na sua construção, o que dá mesmo uma sensação de que estamos a correr com um verdadeiro bólide de luxo.Há ainda a novidade pela integração do Space Trusstic, uma tecnologia que garante maior estabilidade na corrida. Indicado para pronadores e corredores com peso médio/alto, estas Kayano 27 estão à venda por 180 €.