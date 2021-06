ASICS lança 28.ª versão do clássico Kayano

É já um clássico a cada ano... A ASICS lançou esta semana no mercado a 28.ª versão do bem sucedido modelo Gel-Kayano, que em 2021 surge com muitas novidades a assinalar. A começar por uma nova espuma de meia-sola, passando pela maior leveza, isto sem comprometer o propósito para o qual estão pensadas desde a sua primeira edição: o amortecimento.





Com 305 gramas (10 gramas mais leves do que as 27), as Gel-Kayano 28 contam com um drop de 10 mm (23/13) e apresentam-se totalmente renovadas no aspeto visual, mas também quanto às próprias sensações de corrida prometidas. Muito por culpa da introdução da espuma FlyteFoam Blast, estreada no NovaBlast e já vista noutros modelos, que proporciona ao corredor um maior amortecimento e também retorno de energia superior a cada passada. A isto a ASICS acrescenta ainda a tecnologia Dynamic Duomax, o que garante uma experiência à imagem de toda a tradição deste modelo, que como habitual contém igualmente duas cápsulas de GEL na meia-sola (uma à frente e outra atrás).Tradicional é também o conforto. Modelo idealizado para corredores mais pesados e para longa distância - ou para treinos diários e de rodagem para corredores mais leves -, este Kayano-28 mantém a sua fórmula de bólide de luxo, mas aqui acrescenta um pouco mais de respirabilidade, o que para os meses de verão... bem que agradecemos! A zona superior, com uma construção mais apelativa visualmente e também menos rígida, conta também com uma nova construção do calcanhar.Disponíveis desde o dia 7 de junho, as Kayano-28 têm um preço de lançamento de 180 euros.