ASICS lança EvoRide esta sexta-feira

2020 promete ser um ano em grande no que ao calçado de corrida diz respeito e a ASICS é uma das marcas que está apostada em deixar a sua marca. Ainda sem anunciar o seu modelo com placa de fibra de carbono - estará para breve? -, a marca japonesa irá colocar esta sexta-feira à venda uma das suas novidades para o novo ano, o EvoRide, o terceiro modelo de uma gama onde já constam o MetaRide e o GlideRide e que irá para as lojas com um preço de 130 €.





Com 255 gramas e 5mm de drop, as EvoRide mantêm a inovadora tecnologia Guidesole na meia-sola, reforçando a aposta numa gama que tem como propósito a economia de energia durante a corrida. Tudo graças a uma meia-sola com uma geometria curva, que segundo a ASICS "limita o movimento na articulação do tornozelo, a área onde mais energia é consumida".De acordo com a marca nipónica, estas EvoRide estão pensadas para corredores neutros, tendo como principal concorrente as Saucony Kinvara 10, ainda que as diferenças de peso possam acabar por tornar essa luta algo desigual. No entanto, graças ao seu perfil curvo, propício a obrigar o corredor a correr mais rápido, é bem provável que até nem se fiquem tão atrás, já que estão idealizadas para ritmos rápidos, entre 3:45 e 4:30.O 'upper', construído num engineered mesh, promete ser elástico, respirável e com um ajuste ideal, algo que na prática acaba por manter as sensações que tivemos tanto no MetaRide como o GlideRide, com um conforto acima da média, bem à imagem daquilo que a ASICS há muito oferece.Na meia-sola, e ao contrário do GlideRide e MetaRide, o EvoRide conta apenas com a espuma FlyteFoam Propel (os outros dois modelos têm uma cápsula de GEL), algo que acaba por dar menos amortecimento em comparação com os seus 'irmãos' mais velhos, mas sem que isso possa comprometer a experiência de corrida. Por fim, de notar que na sola estas EvoRide continuam a ter a bem sucedida borracha AHAR, uma garantia de durabilidade para muitos e muitos quilómetros.