ASICS lança nova coleção destinada ao público feminino

A ASICS apresentou esta quinta-feira a coleção Nagare, totalmente focada no público feminino, com a promessa de um conforto extra. Esta nova coleção, que contempla as mais variadas peças (desde sapatilhas, tops de corrida, leggins, casacos e soutiens, a ASICS aplicou tecnologias específicas para mulheres, apoiando a forma única como se movem para as ajudar a experienciar o efeito estimulante do movimento.





No capítulo das sapatilhas, por exemplo, todas foram criadas com características para um conforto extra e tendo sempre em conta o estilo de corrida feminino. Neste aspeto, o Nimbus 23 e o Kayano 28 recebem um TRUSSTIC específico de género, um drop extra de 3mm, bem como uma densidade de meia-sola mais baixa. Já as Pulse 3 incluem um reforço adicional ao redor do calcanhar e da gola para um ajuste mais confortável e um melhor suporte para o tornozelo.A Coleção Nagare está disponível desde o dia 1 de setembro de 2021 e pode ser consultada no site da marca.