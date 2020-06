ASICS MetaRacer ainda agora chegou e já faz sucesso

Depois de várias semanas de espera, os fãs da ASICS tiveram finalmente a oportunidade de colocar as mãos (ou os pés) nas mais recentes armas da marca japonesa: as MetaRacer, o primeiro modelo dos nipónicos com a inclusão de uma placa de fibra de carbono na meia-sola. E a verdade é que, a julgar por aquilo que se pode ver no site da ASICS, a venda está a ser de vento em popa, já que ao cabo de pouco mais de doze horas de venda praticamente todos os números masculinos estão esgotados. O cenário muda ligeiramente nos modelos femininos, com uma oferta bem mais variada.





Lançadas no esquema de cores idealizado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, as MetaRacer têm 190 gramas no modelo masculino e 155 no feminino, um drop de 9mm (24/15) e estão à venda por 200 euros.