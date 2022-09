ASICS Novablast 3 chegam mais leves e (ainda mais) responsivas

Depois do sucesso dos dois primeiros modelos, a ASICS lançou esta quinta-feira a terceira evolução do modelo Novablast, um dos mais bem sucedidos da marca nos últimos tempos. Foi, em 2020, uma das peças da grande revolução operada em termos de design e na sua versão 3 parece querer dar um passo em frente nessa busca pela quebra de ligação com o passado, tanto na sensação de corrida como pelo próprio design.Agressivos visualmente e com uma geometria a fazer lembrar os origami, as Novablast 3 contam pela primeira vez com a espuma FlyteFoam Blast +, um composto de meia-sola que se destaca por ser mais leve do que o Blast original, ainda que mantenha o mesmo grau de amortecimento. Isso faz com que estas novas sapatilhas estejam uns interessantes 22 gramas mais leves, o que naturalmente tornará a corrida algo mais 'fácil'.A zona superior apresenta um design bastante futurista, com uma malha aparentemente suave e respirável, com uns rasgos de cor que 'escondem' o símbolo da marca. No 'upper' destaca-se ainda a Notch Tongue Construction, que mais não é do que um desenho distinto da zona da língua. Há ainda uma evolução na zona do calcanhar, reforçado com material acolchoado, com o propósito de dar maior suporte e também conforto.Disponíveis no site oficial da marca a partir desta quinta-feira (1 de setembro) por 150 euros, as Novablast 3 pesam 252 gramas e têm um drop de 8mm (31mm/23mm).