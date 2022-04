ASICS organiza evento privado para lançar novas MetaSpeed

Depois de no ano passado ter apresentado ao Mundo as MetaSpeed Sky no 'BE(AT) Your Personal Best', em França, a ASICS prepara-se este fim de semana (no domingo) para, uma vez mais, realizar um evento privado (com transmissão em direto aqui ) para mostrar as suas novas armas para as longas distâncias e velocidade. Agora com o nome ''META : Time : Trials'.O palco escolhido será Málaga, em Espanha, num evento no qual estarão presentes os principais nomes vinculados à marca, com o objetivo claro de bater recordes dos 5 quilómetros à meia maratona. Para tal, a marca japonesa criou um circuito no centro da cidade espanhola, com voltas de 2,5 quilómetros num perfil plano, propício a recordes, que está homologado pela World Athletics.Entre os atletas presentes estarão a etíope Yeshi Kalayu (com objetivo de fazer abaixo das 1:05.30 na meia maratona), os quenianos Boniface Kibiwott (objetivo 26.59 nos 10k) e Vicoty Chepngeno? (objetivo 29.55 nos 10k), a britânica Eilish McColgan (objetivo 14.50 nos 5k), o belga Koen Naert (objetivo 1:00.59 na 'meia') e ainda o espanhol Mohamed Katir (objetivo 13.20 nos 5k).