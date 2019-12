ASICS organiza treino de Natal em Lisboa

Depois dos treinos realizados em outubro e novembro, nos quais foram experimentados dos modelos GlideRide e Nimbus, a ASICS vai este sábado realizar o derradeiro treino especial do ano. Uma vez mais tendo a loja do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, como ponto de partida, o treino começará com uma breve explicação e mais um modelo em teste, antes de ser feita uma corrida de cerca de 45 minutos.





Regressados à loja, os presentes irão também candidatar-se a garantir um prémio final que a Asics irá sortear no início do próximo ano: uma ida a uma prova da ASICS na Europa, com tudo incluído. Para além deste enorme aliciante, neste último treino estará presente uma equipa de Podologia da LX Foot Sports Clinic, que irá efectuar rastreio gratuito aos atletas (limitado à disponibilidade dos técnicos presentes).As inscrições para o treino podem ser feitas no site criado para o efeito