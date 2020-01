ASICS reforça aposta no trail com as FujiTrabuco Lyte

Marca com grande tradição na estrada, a ASICS não esquece também os aficionados das corridas de trail e para as primeiras semanas de 2020 reservou o lançamento de uma evolução do seu bem sucedido modelo das corridas 'off road', o FujiTrabuco, agora lançado na versão Lyte. Com 250 gramas no modelo 43,5 masculino e 205 g no 39 feminino, o FujiTrabuco Lyte tem um drop de 4 mm e está à venda por 130 euros.





Entre as principais novidades, a marca japonesa destaca a aplicação da ASICS Grip e da Trail Specific Outsole pattern, duas inovações que providenciam maior aderência nos pisos com menor tração. Na meia-sola, tal como nos mais bem sucedidos modelos de estrada, está integrada a tecnologia Flytefoam, que aqui tem como função dar amortecimento e responsividade a cada passada.O FujiTrabuco Lyte é, refira-se, o primeiro lançamento de um ano que promete ser marcado por muitas novidades por parte da marca nipónica, apostada em deixar a sua marca em ano de Jogos Olímpicos na sua 'terra mãe'.