ASICS reforça aposta no trail com lançamento de nova coleção

Marca que é presença habitual nas estradas, a ASICS também está de olho no trail e neste mês de setembro colocou no mercado uma nova coleção totalmente voltada para aqueles que gostam de explorar a natureza, com modelos e peças capazes de render em todo o tipo de condições.





A joia da coroa desta nova aposta são as sapatilhas Fuji Lite 2, que se destacam pelo facto de estarem equipadas com a tecnologia ASICS Grip, que segundo a marca oferecem "uma combinação de velocidade e tração em todos os terrenos". Na meia-sola conta igualmente com a espuma FlyteFoam, que como habitual proporciona um amortecimento sustentável, leve e duradouro.Além das sapatilhas, foi igualmente colocada no mercado a coleção de roupa Fuji Trail, com vestuário que permite total liberdade de movimento nos trails, graças a um design ergonómico construído com materiais leves e respiráveis.