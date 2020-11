ASICS renova icónico GT-2000

Modelo bastante apreciado pelos corredores de longa distância que procuram numas sapatilhas uma dose extra de conforto, amortecimento e estabilidade, o GT-2000 da ASICS chega este ano à sua nona versão. Mais leves em comparação com a oitava versão (281 gramas contra 281 da versão prévia), estas GT-2000 surgem agora mais dinâmicas, confortáveis e estáveis.





Sem mexer muito na fórmula que tem sido de sucesso, estas GT-2000 9 contam com uma malha de peça única no 'upper' (sem costuras) que melhora o suporte, ajuste e respirabilidade, mas que também surge reforçado em áreas chave, de forma a melhorar a fixação do pé no decorrer da corrida. Na meia-sola continua a residir a espuma Flytefoam e também uma cápsula de GEL na zona frontal e traseira, que tem como propósito dar o amortecimento e sensação de conforto a todo o momento. Por fim, na sola continua a estar a borracha AHAR (Asics High Abrassion Rubber), já conhecida como uma das mais resistente do mercado, e ainda a tecnologia Guidance Trusstic, colocada no meio da zona inferior para garantir a estabilidade.À venda por 140 euros, estas GT-2000 9 contam com um drop de 10mm (22/12) e são pensadas para corredores com pronação e para corridas longas a ritmos mais baixos ou então para treinos de recuperação.