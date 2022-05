ASICS renova Trabuco para dar o melhor aos aventureiros do trail

Modelo de referência no mercado do trail running, o GEL-Trabuco chega em 2022 à sua 10.ª evolução, mantendo a aposta em ser uma escolhas preferidas dos amantes da corrida na natureza.Com 305 gramas e 8mm de drop, as GEL-Trabuco 10 contam com uma tecnologia ASICS GRIP melhorada, com a promessa de proporcionar uma tração aprimorada numa variedade de superfícies, incluindo escorregadio e irregular, enquanto a placa de proteção contra rochas protege o pé de rochas afiadas ao longo dos trilhos. As atualizações de sustentabilidade do produto incluem uma malha superior 100% reciclada e um forro de meia de fio tingido. Estão à venda no mercado nacional com um preço de lançamento de 140€.Em paralelo com o lançamento das sapatilhas, a ASICS lançou também uma coleção de vestuário voltada para o trail, a Fujitrail. Criada com materiais leves e respiráveis e um design ergonómico, a coleção permite total liberdade de movimentos em trilhos, com peças que vão desde os calções às saias, passando também pelos casacos.