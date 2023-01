ASICS volta a surpreender com as novas Gel-Nimbus 25

O ano de 2023 leva apenas 9 dias, mas foi tempo suficiente para a ASICS apresentar ao mercado a sua primeira grande aposta. E que aposta! O novíssimo GEL-Nimbus 25, um modelo totalmente diferente do seu antecessor, mas que mantém a premissa de dar aos corredores um conforto de nível Premium. Aliás, a marca japonesa socorre-se mesmo de um teste independente, no qual se chegou à conclusão de que este seria o modelo mais confortável do mercado.Um atributo que a ASICS atinge muito por culpa das inovações aqui introduzidas, tanto a nível da meia-sola, como também na zona superior. Na meia-sola, a marca japonesa introduz uma nova espuma, a FF BLAST PLUS ECO, com a promessa de dar ainda mais conforto e amortecimento a cada passada. A outra grande novidade é o novo PureGEL, uma tecnologia que substitui o anterior GEL e que segundo a ASICS é mais macio e leve. Isso faz com que a absorção do impacto com o solo seja maior e as transições mais suaves. Relativamente à zona superior, o upper é feito numa nova malha, mas a grande diferença para melhor é mesmo toda a zona em torno do tornozelo, com uma língua bastante elástica e muito material acolchoado para dar conforto adicional. Por fim, a sola apresenta dois compostos distintos: o AHAR LO na parte do antepé; a AHARPLUS na parte traseira.Em comparação com o modelo 24, o GEL-Nimbus 25 está mais pesado (292 gramas contra 290), passa a ter um drop de 8mm (tinha 10mm), mas até está relativamente mais alto (41,5mm/33,5mm). E está também ligeiramente mais caro, passando aos 200 euros. A venda inicia-se a 1 de fevereiro, tanto nas lojas físicas como no site oficial da marca.