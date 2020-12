ASICS World Ekiden foi uma das maiores corridas virtuais de sempre

Em tempos de pandemia, que deixaram de tornar as provas físicas algo possível, a provas virtuais tornaram-se numa fórmula cada vez mais utilizada e com sucesso no mundo da corrida. Um dos maiores exemplos dessa nova tendência (e do sucesso associado) foi o recente ASICS World Ekiden 2020, um evento promovido pela marca desportiva japonesa que convidava os corredores de todo o mundo a juntarem-se em equipas de seis pessoas para completar a distância da maratona.





No total, segundo dados revelados pela ASICS, participaram neste evento à escala global 38,565 corredores, que em conjunto completaram cerca de 277 mil quilómetros - a uma média de 7 quilómetros por cada um deles. Ao todo participaram mais de 13600 equipas, com participantes de 179 países. Portugal foi um dos países representados, com 62 equipas inscritas.Dados que confirmam o sucesso do evento e que deixaram Yasuhito Hirota bastante satisfeito. "Numa época em que é difícil estarmos juntos fisicamente, é verdadeiramente inspirador ver equipas juntarem-se para participar no ASICS World Ekiden 2020, a nossa primeira corrida virtual verdadeiramente global", declarou o presidente da ASICS e COO.