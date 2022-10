Atenções voltam-se para Londres com promessa de muitos tempos rápidos

Depois do fim de semana histórico vivido na Maratona de Berlim, com o recorde mundial de Eliud Kipchoge e a terceira melhor marca da histórica por parte da 'desconhecida' Tigist Assefa, as atenções dos fãs do atletismo voltam-se este domingo para Inglaterra, com a realização da Maratona de Londres. E na ausência daquele que é considerado o melhor de todos os tempos, a prova britânica contará com uma elite de elevadíssima qualidade, com seis atletas com recordes abaixo das 2:04, incluindo o segundo mais rápido de sempre, o etíope Kenenisa Bekele."Quero fazer algo especial na maratona. Quero ter um bom resultado", atirou o etíope, para quem o seu recorde pessoal atual (2:01.41) "não chega". "Quero mais", atira o atleta de 40 anos, que vai tentar em Londres a primeira vitória numa maratona desde 2019.Além de Bekele, e na ausência de Mo Farah, atenção especial a outros grandes nomes, que prometem uma corrida bastante rápida na luta pelo pódio. Birhanu Legese é o segundo na tabela dos mais rápidos (2:02.48), à frente de Amos Kipruto (2:03.13), Bashir Abdi (2:03.36), do vencedor em título Sisay Lemma (2:03.36) e Kinde Atanaw (2:03.51).No pelotão feminino, sem Brigid Kosgei, a qualidade continua também a ser elevadíssima, com oito mulheres com recorde abaixo das 2:20. A mais rápida de todas é a etíope Yalemzerf Yehualaw, que tem no seu currículo o estatuto de ser a melhor estreante da história (2:17.23, em abril, na Maratona de Hamburgo). Atenção especial ainda à queniana e detentora do título londrino Joyciline Jepkosgei (2:17.43) e à etíope Ashete Bekere (2:17.58). As outras são 2:20 são Joan Melly (2:18.04), Sutume Kebede (2:18.12), Judith Korir (2:18.20), Alemu Megertu (2:18.51) e Hiwot Gebrekidan (2:19.10).A Maratona de Londres, refira-se, contará com duas partidas de elite distintas: a feminina sai pelas 9 horas, ao passo que a masculina arranca pelas 9:40. Em Portugal terá transmissão no Eurosport.