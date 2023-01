Atleta amador italiano suspenso por 36 anos devido a doping

No meio de tantos casos de doping vindos do Quénia, é de Itália que nos chega a notícia da suspensão menos esperada. De acordo com o último relatório da Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), o atleta amador italiano Alessandro Braconi foi suspenso por 36 anos, por uso, posse e tráfico de substâncias dopantes, tornando-se desta forma no atleta alvo da segunda suspensão mais longa da história, apenas atrás dos 38 anos que foram aplicados ao também italiano Roberto Barbi em 2008.Braconi tinha sido suspenso de forma provisória no ano passado, por controlo positivo, que na altura lhe valeu uma sanção inicial de 12 anos. A essa primeira suspensão juntaram-se ainda mais 24 anos, aplicados pela Federação Italiana de Atletismo, já que em Itália o uso de doping é considerado um crime federal.O mais estranho de tudo é que Braconi é um atleta amador, que na sua conta de Strava, por exemplo, apenas apresenta uma maratona em 2:59:01 horas.