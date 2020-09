Atleta olímpico neozelandês desclassificado por cuspir em prova de corta-mato

O antigo atleta olímpico Robbie Johnston, agora com 53 anos, foi este fim de semana desclassificado num campeonato de corta mato do seu país, por ter cuspido por pelo menos duas vezes no decurso da prova de 8 quilómetros realizada este sábado, em Dunedin. Vencedor da prova de forma clara, Johnston ainda celebrou, mas rapidamente foi confrontado com a decisão dos comissários em lhe retirarem a vitória e avançarem para a sua desclassificação pela violação das novas regras.





"Fui a única pessoa desclassificada em todo o dia, num total de mais de 300 pessoas. Pensei que era brincadeira! Aparentemente deveria ter recebido um cartão amarelo e depois um vermelho, mas não recebi qualquer tipo de alerta ou advertência na prova. Nem sei se cuspi ou não. Aliás, normalmente nem o faço", atirou o atleta neozelandês, que na sua carreira marcou presença nos Jogos Olímpicos de Barcelona e Atlanta, em 1992 e 1996.Vencedor da prova de forma destacada, com 30:07 minutos, com uma vantagem de um 1:31 para o segundo colocado, Johnston assume que pode ter havido uma vontade de o "fazer de exemplo". "Vi os resultados no final e todos os restantes corredores advertidos eram do mesmo 'age group' que o meu. Não é nada de muito sério, mas deixa-me chateado. Talvez seja a primeira pessoa da história a ser desclassificada por ter cuspido. Dificilmente participaria se estivesse doente, muito menos com Covid!".Exemplo ou não, a verdade é que o regulamento deixa claro que, à luz das recomendações devido à Covid-19, os atletas estão obrigados a respeitar as regras recentemente atualizadas, nomeadamente uma que aponta para que devem "evitar cuspir na presença de outros. Todos aqueles que o fizerem de forma ofensiva podem ser desclassificados".