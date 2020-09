Atletismo de estrada voltou à Rep. Checa

Depois de ter sido palco há duas semanas do evento que valeu a Peres Jepchirchir o estatuto de recordista mundial feminina da meia maratona, a Rep. Checa voltou este sábado a dar mais um passo rumo à retoma do atletismo de estrada. Aconteceu na 'desconhecida' cidade de Ústí nad Labem, na zona do norte do país, onde pela primeira vez desde a situação de pandemia se reuniram mais de mil atletas para correr uma prova de estrada, no caso uma meia maratona.





Mais do que a importância dos tempos - que na verdade ficaram bem longe dos recordes fixados por Barselius Kipyego e pela própria Peres Jepchirchir no ano passado -, a corrida checa propôs-se a ser um exemplo a seguir para o resto do Mundo, com a implementação de medidas de prevenção à Covid-19 que, pelo que foi possível perceber, foram cumpridas (quase) à risca. Mas como neste tipo de provas há sempre que destacar os que foram mais fortes a chegar à linha de meta, de apontar que a vitória foi para o ucraniano Bohdan-Ivan Horodyskyi (1h03m54) e para a alemã Kristina Hendel (1h13m29).Ao todo, segundo os resultados apresentados pela organização, participaram no evento principal cerca de 1500 atletas, divididos pela meia maratona (1200), pela estafeta de quatro elementos (140) e ainda pela prova de duplas (130). Pela manhã, refira-se, realizou-se também uma Family Run sem fins competitivos, na qual estiveram presentes várias centenas de corredores.