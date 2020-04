Autoridades francesas proíbem corridas ao ar livre entre as 10 e as 19 horas

Numa tentativa de travar a recente evolução do surto do coronavírus, as autoridades franceses anunciaram esta terça-feira a decisão de proibir as atividades ao ar livre entre as 10 e as 19 horas. A probição surge na sequência de várias infrações às regras previamente definidas, mas também devido ao facto de várias pessoas simplesmente ignorarem a ordem de confinamento e fazerem a sua vida... como se nada fosse.





Esta medida de limitação temporal junta-se à que já vigorava a nível de raio de ação e duração, que determinava um período máximo de atividade física de uma hora num raio de um quilómetro da respetiva habitação.Lembre-se que esta terça-feira França teve o número mais elevado de mortes desde o início da pandemia (833), registando até ao momento um total de 8,911 falecidos pelo novo coronavírus e um total de 98,010 casos de pessoas infetadas.