Avelino Eusébio brilha na Maratona de Frankfurt

Avelino Eusébio alcançou este domingo o 33.º lugar na Maratona de Frankfurt, com um registo que o coloca como o atleta português com melhor marca na maratona no presente ano civil. Atleta de 28 anos, que se estreava na distância, Eusébio fez 2:18:50 horas e superou a até agora melhor marca nacional do ano, que estava na posse de Rui Pinto (2:19:09 em Hamburgo). Avelino Eusébio, refira-se, em setembro já havia deixado boas indicações, ao fazer 1:05:25 horas na Meia Maratona do Porto, prova na qual foi 12.º.Quanto às contas da vitória, houve uma luta titânica até à linha de meta, com o etíope Fikre Bekele Tefera a vencer com 2:07:08, à frente do compatriota Dawit Arega Wolde (2:07:10) e deAweke Ayalew Yimer, do Bahrain (2:07:12). Nas senhoras, a vitória foi da queniana Valary Jemeli Aiyabei (2:19:10, um novo recorde pessoal), com uma larga vantagem sobre as etíopes Megertu Alemu Kebede (2:21:10) e Meskerem Wondimagegn Assefa (2:22:11).1. Avelino Eusébio, 2:18:50 em Frankfurt2. Rui Pinto, 2:19:09 em Hamburgo3. Samuel Barata, 2:24:15 em Tóquio4. José Sousa, 2:24:16 em Düsseldorf5. Rui Teixeira, 2:25:14 em Lisboa6. Luís Ricardo Beato, 2:25:35 em Roterdão