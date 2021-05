Battle of the Teams: a ideia revolucionária da RunCzech já tem equipas definidas

A ideia surgiu há algumas semanas e começa a ganhar forma. A inovadora 'Battle of Teams' está quase aí e esta terça-feira foi dia de definir qual a composição das equipas que dentro de pouco mais de dez dias se defrontarão nas ruas de Praga (a 30 de maio), numa maratona por equipas na qual o mais rápido... pode até ser último. Tudo dependerá sempre daquilo que os restantes colegas fizerem.





As quatro equipas, cada uma com o nome de um patrocinador do evento, foram definidas numa seleção ao estilo do 'draft' da NBA, sendo que os responsáveis pela escolha foram os capitães de cada uma delas - a atleta Zuzana Hejnova (Team Volkswagen), a tenista Petra Kvitová (Team Mattoni), a esquiadora Katerina Neumannová (Team Cez Group) e o ciclista Jirí Ježek (Team Birell).Eva Vrabcová Nývltová (Rep. Checa), recorde pessoal de 2:26:31Tibor Sahajda (Eslováquia), 2:15:25Lencho Anbesa (Etiópia), 2:06:18Tigist Abayechew (Etiópia), 2:22:45Kinde Atanaw (Etiópia), 2:03:51Valary Aiyabei (Quénia), 2:19:10Abel Kipchumba (Quénia), 2:09:39Betty Lempus (Quénia), 2:23:40Vít Pavlišta (Rep. Checa), 2:15:35Lilia Fisikovici (Moldávia), 2:27:26Yitayal Atnafu (Etiópia), 2:06:21Diana Kipyokei (Quénia), 2:22:06Dickson Chumba (Quénia), 2:04:32Purity Rionoripo (Quénia), 2:20:39Mengistu Zelalem (Etiópia), 2:08:48Ruth Chebitok (Quénia), 2:23:29Jirí Homolác (Rep. Checa), 2:14:35Reia Iwade (Japão), 2:23:52Thomas Kiplagat (Quénia), 2:06:00Bedatu Hirpa (Etiópia), 2:21:32Filex Kiprotich (Quénia), 2:05:33Mare Dibaba (Etiópia), 2:19:52Abdi Ibrahim (Bahrain), 2:08:32Rebeca Chesire (Quénia), 2:24:25Moira Stewartová (Rep. Checa), 2:29:39Wily Canchanya (Peru), 2:12:57Samuel Wanjiku (Quénia), 2:06:02Agness Barsosio (Quénia), 2:20:59Benson Kipruto (Quénia), 2:05:13Guteni Shone (Etiópia), 2:20:11Kenneth Keter (Quénia), 2:07:34Meseret Belete (Etiópia), 2:24:54Definidas as equipas, dentro de onze dias, a partir das 6h30 (hora local) será o momento para todos estes atletas partirem para uma maratona na qual marcam pontos para as respetivas equipas os primeiros seis. Por isso, pode dar-se o caso do corredor mais rápido acabar por nem vencer a prova. Tudo dependerá da performance dos seus colegas...Acima pode rever o 'draft' e, a 30 de maio, poderá igualmente acompanhar a prova em direto no site de