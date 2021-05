'Battle of the Teams' é já no domingo e pode seguir tudo no site de Record

É já este domingo, a partir das 6h30 de Lisboa, que se realiza a primeira edição da 'Battle of the Teams', um evento inovador organizado pela RunCzech que trará ao Mundo do atletismo um conceito totalmente distinto de encarar as maratonas nestes tempos de pandemia. Em ação estarão um total de 32 atletas, que terão como missão trabalhar em conjunto com os seus colegas de equipa para triunfar na classificação coletiva. Um evento inovador, que poderá seguir em direto no site de Record na manhã de domingo.





Ao todo são quatro as equipas que estarão em confronto, todas elas compostas por oito corredores (seis 'titulares' e dois 'suplentes'). Todos arrancam juntos na icónica Charles Bridge, tendo como missão trabalhar em conjunto para à chegada a sua equipa ter a melhor pontuação conjunta. Aqui não vale apenas correr rápido, mas sim ter uns colegas de equipa capazes também de ser bem sucedidos, pelo que pode bem acontecer o primeiro a cruzar a meta... acabar a prova em último na classificação que importa.As quatro equipas, cada uma com o nome de um patrocinador do evento, foram definidas numa seleção ao estilo do 'draft' da NBA, sendo que os responsáveis pela escolha foram os capitães de cada uma delas - a atleta Zuzana Hejnova (Team Volkswagen), a tenista Petra Kvitová (Team Mattoni), a esquiadora Katerina Neumannová (Team Cez Group) e o ciclista Jirí Ježek (Team Birell). Nos últimos dias houve algumas trocas de última hora, mas uma coisa é já garantida: o pelotão será de classe mundial, com a presença dos melhores atletas checos e também algumas caras bem conhecidas do atletismo africano.Marca que patrocina há vários anos a RunCzech, a Adidas aproveitará uma vez mais um evento desta organização para lançar em grande umas novas sapatilhas. Depois de em setembro, no 'Prague 21.1 km – Ready for the restart' ter mostrado oficialmente as Sapatos ADIZERO ADIOS PRO, a marca alemã terá neste evento a primeira grande chance de exibição das novíssimas ADIZERO ADIOS PRO 2, que recentemente já tinham sido vistas em Milão, mas de uma forma algo 'escondida'.Por outro lado, este evento ajudará também a promover a iniciativa 'Run For The Oceans', desde logo com o facto de alguns corredores envergarem uma camisola especial (adizero PRAG SINGLET), criada exclusivamente para esta prova utilizando pelo menos 50% de materiais com base no lixo dos oceanos.Saiba tudo sobre o evento