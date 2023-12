Beatrice Chebet pulveriza recorde mundial feminino dos 5 quilómetros em estrada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta queniana Beatrice Chebet, atual campeã do mundo, bateu este domingo o recorde mundial feminino dos cinco quilómetros em estrada, fixando-o em 14.13 minutos na Cursa dels Nassos, em Barcelona, Espanha.

A queniana, de 23 anos, superou a melhor marca mundial em provas exclusivas para mulheres, um recorde que pertencia à etíope Senbere Teferi, que em 2021 fez 14.29 minutos, em Herzogenaurach, Alemanha.

Este tempo é também mais rápido do que o recorde mundial feminino da distância estabelecido numa corrida mista, com homens e mulheres, de 14:19, alcançado pela etíope Ejgayehu Taye na Cursa dels Nassos, também em 2021.

Este ano, Beatrice Chebet já tinha conquistado o título mundial de estrada, em Riga, além de ter levado o ouro nos mundiais de crosse, em Bathurst, e o bronze nos mundiais de pista de Budapeste.



Na prova masculina, ganha pelo suíço de origem sudanesa Dominic Lokinyomo Lobalu com novo recorde europeu (13:12 minutos), nota para a marca do português Ricardo Barbosa, que foi 16.º com 14:09 minutos, umtempoque representa um novo recorde pessoal e a quinta melhor marca portuguesa da história.