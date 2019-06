Beatriz Morillo bate recorde da meia maratona com carrinho de bebé

Bater o recorde do ‘Guinness Book’ de meia-maratona já não é tarefa fácil. Batê-lo a empurrar um carrinho de bebé com os dois filhos muito menos. Mas foi o que fez a atleta Beatriz Morillo, que completou a distância de 21.097 metros em 1h28m28s e inscreveu o seu nome no livro de recordes, ao mesmo tempo que empurrava os filhos, Valeria, de quatro anos, e Gabriel, de dois. Mesmo com os 46 quilos a mais com que teve de correr, a atleta baixou em mais de três minutos a marca estabelecida no ano passado pela alemã Kerstin Bertsch, que tinha fixado o tempo de 1h31m45s.

"Corri pela primeira vez com o carrinho este ano em Madrid e fiquei a seis segundos do recorde, mas vi que era exequível", contou à ‘Marca’ a atleta, campeã universitária de Espanha nos 10.000 metros – e que teve de abandonar o atletismo de elite em 2010, devido a uma lesão grave na coxa. "A organização portou-se de forma fenomenal, deu-me todas as facilidades na saída e tudo correu de forma perfeita. A segunda volta custou-me um pouco por causa do calor (26 graus), mas estou muito contente por ter atingido o objetivo. Além disso, a atleta alemã é muito mais jovem do que eu, que tenho 36 anos", frisou ainda Beatriz, que também foi jogadora de basquetebol e que, como atleta, chegou a ser quarta no campeonato de Espanha em 10.000 metros. Beatriz conta que o objetivo desta ousada tentativa era que "um dia de manhã os filhos se vissem no ‘Guinness Book’".