Beber 1,4 litros de cerveja e correr uma milha: há um novo recorde do Mundo no atletismo

Em quanto tempo o leitor consegue fazer o seu melhor registo da milha, os famosos 1,609 metros que são mais usados do outro lado Atlântico do que por cá? Agora imagine esse desafio com um 'extra' de hidratação, com a ingestão obrigatória de 355 ml de cerveja (com pelo menos 5% de álcool) a cada uma das quatro voltas que terá de fazer à pista... O desafio parece uma loucura, mas é uma tradição nos Estados Unidos pelo 4 de julho e este ano até valeu um novo recorde mundial, pese embora a sua realização num formato virtual devido à pandemia de Covid-19.





A autora desse feito foi a atleta norte-americana Allison Grace Morgan, dona de um registo na milha 'normal' de 4:40.46 minutos e que este fim de semana triunfou em Oregon, nos Estados Unidos, ao fazer todo o desafio nuns incríveis, a um ritmo médio de 3:55/km. Morgan bateu o anterior registo (na posse de Liz Herndon, em 6:17.8) por pouco mais de um segundo.Olhando aos parciais, Morgan fez as suas voltas em 80.6, 81.4, 85.0 e 77.0 segundos, isto depois de ter estado parada nas estações de abastecimento a ingerir os tais 355 ml de cerveja em 13.2, 15.0 e 15.4 segundos. Ao todo, para ingerir as quatro doses de cerveja (a primeira é ingerida antes do arranque), a atleta de 37 anos precisou de apenas 52.4 segundos. Isto para 'despachar' quase um litro e meio de cerveja...Na verdade, acabou mesmo por ser a melhor capacidade para beber a fazer a diferença, já que a segunda e a quarta colocadas precisaram de menos 8 e 19 segundos respetivamente para correr a milha, mas acabaram por demorar mais 32 e 55 segundos para ingerir os líquidos obrigatórios. No final, Grace Morgan venceria com 26 segundos de avanço para Elizabeth Laseter e 29 para Shannessy Adams.Apesar de ter sido falhado o objetivo de bater o máximo mundial de Corey Bellemore (4:33.6), a corrida masculina valeu igualmente um novo máximo, no caso norte-americano. O novo detentor desse feito foi Chris Robertson, que cravou o relógio nuns sensacionais 4:38.7 segundos, 15 segundos à frente do sueco Markus Liwing (4:53, num novo recorde escandinavo) e do australiano Nick Finch (5:00.6).Na prova masculina, refira-se, o registo da ingestão dos líquidos foi incrivelmente baixo, com Robertson e 'aviar' perto de litro e meio de cerveja em 22,5 segundos. Em média, o atleta norte-americano necessitou de apenas 6 segundos para despachar cada dose de 355ml. Incrível.