Birell Grand Prix Prague reúne pelotão de qualidade

Setembro está a chegar e com ele regressam as principais provas de estrada na Europa. O arranque será dado em Praga, com o Birell Grand Prix Prague, um evento que contará com provas de 10 quilómetros (Birell 10k Race) e 5 quilómetros (adidas Women’s 5 km), em percursos que prometem tempos rápidos, e que irá reunir nas ruas da capital checa alguns dos melhores atletas europeus.





A prova mais longa é aquela que reúne melhor pelotão, com o etíope Tadese Worku (26.56) a ser a figura de cartaz, logo seguido pelo queniano Alexander Mutiso, o vencedor da recente Maratona de Praga, e do belga Simon Debognies (27:48, que são recorde nacional) e o ugandês Isaac Kibet (27.34). No feminino - com o recorde de Joyciline Jepkosgei de 2017 (29.43) na mira -, a queniana Janeth Chepngetich (30.28) e a etíope Alem Tsadik (30.28) são as careas principais, mas há outros nomes a merecer atenção, como a italiana Sofiia Yaremchuk (32.06) ou a norueguesa Hanne Mjøen Maridal (32.51).