Birell Prague Grand Prix regressa com Rhonex Kipruto como estrela

Depois de dois anos de paragem forçada, está de volta uma das mais importantes provas de 10 quilómetros do calendário internacional. Uma das mais importantes e também das mais rápidas. A Birell Prague Grand Prix corre-se já este sábado na capital checa, num evento que contará com alguns nomes de topo do atletismo mundial, a começar desde logo por Rhonex Kipruto, queniano que detém o recorde mundial da distância (26.24 minutos) e que nesta prova já fez 26.46 - a quinta melhor marca da história. Além de Kipruto, em Praga estarão este sábado outros nomes que prometem ação ao mais alto nível, como Tadese Worku, o atual campeão nacional queniano dos 10.000 metros, e ainda o compatriota Kennedy Kimutai.Nas senhoras, a também queniana Irine Cheptai é a figura de maior realce, chegando a este evento com o objetivo de bater o seu recorde pessoal, atualmente fixado nos 30.35. Um objetivo que poderá perfeitamente ser alcançado, especialmente tendo em conta a rapidez do percurso, que vale de momento a terceira melhor marca da história no feminino, com os 29.43 de Joyciline Jepkosgei em 2017.Neste evento, que se realiza ao final do dia e entra pela noite dentro, está ainda integrada a adidas Women's race, de 5 quilómetros.