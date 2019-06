Bombeiro norte-americano correu milha em 6:33... com 20 quilos às costas

Se correr uma milha em 6:33 minutos já é um feito de realce, imagine fazê-lo com mais de 20 quilos às suas costas... A imagem parece complexa, mas foi isso mesmo que James Jasperson, um bombeiro voluntário norte-american, fez há cerca de duas semanas, num desafio que visava essencialmente angariar fundos para a Four Season Fighters, uma associação que ajuda bombeiros, polícias e veteranos de guerra.E se correr com o tal peso às costas complicou a mobilidade, especialmente a um ritmo médio de 4:04 minutos por quilómetro, convém frisar que Jasperson alcançou esta façanha utilizando a máscara de respiração, o que naturalmente lhe dificultou a simples tarefa de respirar."Não fiz qualquer treino utilizando a máscara de respiração e ao fim da primeira volta pensei para mim 'bolas, acho que vou desmaiar'. Mal conseguia respirar com tanto peso que levava...", admitiu o bombeiro em declarações à revista 'Runners World'.No final, para lá de um registo de respeito, James Jasperson superou também a sua meta de dinheiro angariado em 300 dólares, ao chegar aos 1300.